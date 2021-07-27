Несколько сел Сванети остались без электричества из-за непогоды

Подача электроэнергии была приостановлена в нескольких селах (Адиши, Ипари, Кала и Ушгули в Сванети).

Как сообщает мэрия Местии, проливные дожди привели к разливу реки, которая полностью разрушила несколько участков подъездной дороги к селу Адиши, на 165-м километре автомобильной дороги Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили государственного значения (Кала-Ипари) река Ингури размыла железобетонный мост, а в селе Мулахи в результате сильного дождя увеличилась ложбина Хераши.

"В административных единицах Бечо, Ленджери и Цхумари повреждены дороги и сельскохозяйственные угодья", - пишет Sputnik Грузия, уточняя, что во всех административных единицах муниципалитета Местия работают соответствующие группы, изучаются повреждения, ведутся работы по ликвидации.