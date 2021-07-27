Возможные коррупционеры обнаружены в рядах полиции в Краснодаре

Признаки коррупционных преступлений были обнаружены у нескольких сотрудников полиции Краснодара, они задержаны Службой собственной безопасности кубанского главка МВД РФ.

Ранее сообщение об этом появилось в социальных сетях. Сообщалось о задержании четырех сотрудников ДПС в связи с получением взятки.

"В городе Краснодаре сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю были задержаны полицейские по признакам преступлений, предусмотренных статьями 285 (Злоупотребление должностными полномочиями), 286 (Превышение должностных полномочий) и 290 (Получение взятки) УК РФ", - приводит РИА Новости сообщение главка. Число задержанных пока неизвестно.