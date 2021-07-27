Россия уступила США первое место по нефтедобыче

Россия заняла второе место по нефтедобыче в январе – мае 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата

Так, в марте текущего года РФ добывала 10,18 млн баррелей в сутки, в апреле – 10,46 млн б/с, в мае – 10,43 млн б/с.

Первое место по добыче нефти на данный момент занимают США. В апреле американская добыча составила 11,18 млн б/с, в апреле – 11,17 млн б/с, в мае – 10,96 млн б/с.

В тройку по показателям добычи входит Саудовская Аравия. В мае королевство добывало 8,14 млн б/с, в апреле - 8,13 млн б/с, в мае - 8,54 млн б/с.