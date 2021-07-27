В России предложили отмечать День отца

Министерство труда и социальной защиты России вынесло на общественное обсуждение предложение о праздновании Дня отца. Соответствующий проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Предлагаемая дата - третье воскресенье октября. Соответствующий проект указа президента размещен на общественное обсуждение", - отметили в пресс-службе министерства.

В Минтруда также поведали, что предложение о праздновании Дня отца поступило от уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой и было поддержано министерством.