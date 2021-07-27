В Кабардино-Балкарии зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом в 175%

В пресс-службе главы и правительства Кабардино-Балкарии (КБР) проинформировали о том, что число пациентов с коронавирусом, госпитализированных в регионе, за две недели возросло на 175%.

Так, по данным регионального оперштаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции, по состоянию на 27 июля в регионе зарегистрировано 26 652 случая заражения коронавирусом, выздоровели 24 556 человек, умерли 585. Лечение проходят 689 человек, в реанимациях находится 91 пациент, в госпиталях развернуто 820 коек, в них также создан резерв.

Глава регионального Минздрава Рустам Калибатов призвал при необходимости обращаться, не откладывая. "Минздрав КБР продолжает оснащение госпиталей дополнительным оборудованием для кислородной поддержки больных, постоянно контролируется и пополняется запас лекарств, а также средств индивидуальной защиты", - приводит слова министра ТАСС.