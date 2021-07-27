Шойгу прибыл с визитом в Таджикистан

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетел с рабочим визитом в Душанбе, где состоится совещание глав оборонных ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В совещании, которое состоится 28 июля, примут участие военные делегации Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также Белоруссии как страны-наблюдателя при ШОС.

В ведомстве также поведали, что в ходе визита Шойгу проведет ряд встреч с министрами обороны стран ШОС.