Климатолог предупредил об угрозе затопления Санкт-Петербурга

Подъем уровня мирового океана может угрожать безопасности Санкт-Петербурга и Архангельска, сказал директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин.

По его словам, проблема подъема мирового океана – главная проблема будущего. "По худшим оценкам, подъем может быть три — пять метров. Тогда это будет проблема многих. И для Петербурга возникнет вопрос, и для Архангельска. Как мы сохраним историческое наследие?", - приводит издание Ura.ru слова собеседника.

Напомним, что этим летом Северная столица уже поставила ряд климатических рекордов – в июне был побит максимальный температурный показатель (35,9 градуса), температура воды в Неве поднималась до рекордных 25 градусов.