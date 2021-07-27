Ессентукская обретет новый водовод

Для водоснабжения станицы Ессентукской в Ставропольском крае уже в этом году будет построен новый магистральный водовод. В настоящее время проект выполнен примерно наполовину, ведется прокладка водовод через русло реки Подкумок. "В целом протяженность водовода составляет 5,5 километра. С реализацией краевой программы ознакомился губернатор Владимир Владимиров в рамках рабочей поездки в Предгорный муниципальный округ", - пишет "Ставропольская правда".

Уточняется, что Предгорный округ, как и многие территории края, испытывает дефицит воды в летний период. "Пока решаем эту проблему там, где страдают больше людей – в станице Ессентукской. Дальше по плану другие населенные пункты, в том числе Юца и Этока", - подчеркнул глава региона.