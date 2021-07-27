"Грузинская мечта" в ближайшие дни выдвинет всех кандидатов в мэры

Правящая партия "Грузинская мечта" до конца текущей недели выдвинет всех кандидатов в мэры. Об этом заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.

По его словам, кандидаты в мажоритарии Сакребуло будут представлены в ближайшее время.

Помимо этого, Кобахидзе рассказал, что работа над списками избирателей завершится в ближайшее время.

"Срок подачи списков - 2 сентября, до этого у нас будет рабочий процесс. Работа над списками будет завершена в ближайшее время", - цитирует Кобахидзе "Грузия Online".