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"Грузинская мечта" в ближайшие дни выдвинет всех кандидатов в мэры

&quot;Грузинская мечта&quot; в ближайшие дни выдвинет всех кандидатов в мэры

Правящая партия "Грузинская мечта" до конца текущей недели выдвинет всех кандидатов в мэры. Об этом заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.

По его словам, кандидаты в мажоритарии Сакребуло будут представлены в ближайшее время.

Помимо этого, Кобахидзе рассказал, что работа над списками избирателей завершится в ближайшее время.

"Срок подачи списков - 2 сентября, до этого у нас будет рабочий процесс. Работа над списками будет завершена в ближайшее время", - цитирует Кобахидзе "Грузия Online".

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