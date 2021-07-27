Чечня вакцинировалась от коронавируса на 100%

В Чечне вакцинацию от коронавируса COVID-19 прошли 100% взрослого населения. Об этом заявил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.

"Чечня первой из регионов РФ достигла 100% вакцинации от COVD-19 взрослого населения, что составляет 60% (568 тыс человек) от общей численности жителей республики (910 тыс человек)", - поведал министр.

Он также поздравил жителей региона с этим событием. "Это послужит укреплению и сохранению жизни населения", - цитирует Сулейманова РИА Новости.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии в Чечне зарегистрированы 15 469 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 12 891 житель региона, умерли - 293.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 194 млн, из них более 4,1 млн человек скончались.