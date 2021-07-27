Недорого и испытано боем: рынок турецких дронов растет

В этом году после нескольких побед на фронтах турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 вышли на несколько новых экспортных рынков, причем продажа Анкарой беспилотников в Европу состоялась впервые, пишет обозреватель Forbes Пол Иддон. Польша стала страной НАТО, подписавшей договор на поставку турецких беспилотников. Страна купила 24 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), оснащенных противотанковыми ракетами. Министр обороны Польши Мариуш Блащак сказал, что эти беспилотники "зарекомендовали себя в вооруженных конфликтах".

Украина также закупила Bayraktar TB2 для нужд своих ВМС в Черном море. Причем TB2 стал "единственным новым ударным летательным аппаратом", который Киев приобрел за 30 последних лет. Другие европейские страны тоже выразили заинтересованность в покупке этих дронов или других беспилотных летательных аппаратов, разработанных Турцией. Вскоре после покупки БПЛА Польшей в Латвии, еще одной стране-члене НАТО, предположили, что тоже могут быть заинтересованы в приобретении турецких беспилотников. Албания также выделила около $9,7 млн из бюджета на покупку Bayraktar TB2.

Такой растущий интерес к турецким разработкам в области БПЛА связан с их успешным применением в трех зонах боевых действий в 2020 году.

В феврале прошлого года турецкие военные применили TB2 с высокоточными управляемыми боеприпасами в северо-западной сирийской провинции Идлиб.

Турецкие ударные Bayraktar TB2, развернутые в Ливии, сыграли ключевую роль в том, что войска Правительства национального согласия (ПНС) смогли отразить осаду Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара и начать контрнаступление. Эти беспилотники также были эффективны против российских ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С1", находившихся в распоряжении ЛНА.

В результате применения Bayraktar TB2 азербайджанскими вооруженными силами во время Второй Карабахской войны, которая продолжалась с 27 сентября по 10 ноября, ВС Армении понесли значительные потери.

Хотя какое-то количество беспилотников TB2 было уничтожено во всех трех зонах боевых действий, их операторы могли позволить себе значительный износ, учитывая относительно дешевую стоимость дронов по сравнению с другими на рынке, это не ударило по кошельку тех, кто их купил.

Это их свойство прокомментировал министр обороны Великобритании Бен Уоллес: "TB2 и сопутствующее вооружение сочетают в себе как технические возможности, так и доступность, что означает, что те, кто ими управляет, могут создавать реальные проблемы для противника".

Стоимость турецких дронов стала важным фактором, который привлекает больше клиентов. Руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир подчеркнул низкую стоимость Bayraktar TB2: "Если сравнивать дроны с одинаковыми боевыми параметрами, то наши БПЛА, как правило, в два раза дешевле образцов из других стран".

Это не преувеличение. В декабре прошлого года газета Guardian написала, что в среднем стоимость одного турецкого дрона оценивается в $1-2 млн за единицу, что "намного меньше, чем примерно $20 млн, которые британская армия тратит на один БПЛА. Беспилотные летательные аппараты Protector производится американской компанией General Atomics.

Хотя в Турции надеются, что "громкие военные успехи" ее дронов и их низкая стоимость сделают Анкару главным экспортером такого оружия, учитывая жесткую конкуренцию, стране предстоит еще долгий путь по достижению этого "звания". По данным Bloomberg, Анкара пока остается "второстепенным игроком" на мировом рынке БПЛА по сравнению с США, Китаем и Израилем, который остается крупнейшим экспортером беспилотников в мире.

До недавнего времени США не продавали свои ударные дроны большинству стран, за исключением некоторых близких союзников. Эта тенденция начала меняться. При администрации Трампа Вашингтон изменил трактовку ряда положений режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ), что позволило им экспортировать ударные беспилотники. Частично это произошло из-за разочарования в связи с тем, что конкурирующим экспортерам оружия, таким как Китай, удалось добиться значительного успеха в продаже своих ударных дронов, даже таким союзникам США, как Объединенные Арабские Эмираты.

Администрация Байдена не стала отменять это решение. США уже подписали выгодную сделку по продаже ОАЭ 18 беспилотных летательных аппаратов MQ-9B Reaper в рамках более крупной многомиллиардной поставки средств поражения. В ближайшем будущем Вашингтон сможет продавать ударные беспилотники все большему числу стран. Турция, вероятно, выведет свои беспилотники на значительное количество новых экспортных рынков, постоянно повышая их доступность и качество, особенно среди стран, которые не могут позволить себе беспилотники более высокого класса, но осознают растущую важность таких систем вооружений в современных военных конфликтах.