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В новый генплан Сочи могут включить зоны подтопления

В новый генплан Сочи могут включить зоны подтопления

Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что в новом генеральном плане города должны быть отражены территории подтопления, которые сейчас утверждают в крае. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

При развитии удаленных сельских предгорных территорий должны учитываться места, особенно подвергающиеся наводнениям.

По словам градоначальника, генплан должен включать в себя корректировку границ исторического поселения муниципального образования, зон горно-санитарной охраны курорта, а также развитие инженерной и туристской инфраструктуры, дорожной сети, передает РИА Новости.

В администрации курорта отмечают, что на разработку генплана уйдет около двух лет.

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