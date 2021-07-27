Автобус с пассажирами въехал в столб неподалеку от МГУ, есть пострадавшие

В Москве автобус с пассажирами въехал в столб рядом с главным зданием Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Об этом сообщил информированный источник.

По его словам, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и врезалось в столб.

В настоящее время врачи осматривают 7 человек, некоторые тяжело травмированы, передает "Интерфакс".