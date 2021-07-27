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ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных в Кельбаджарском направлении

ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных в Кельбаджарском направлении

Во вторник, 27 июля, позиции азербайджанской армии в селах Зейлик и Йухары Айрым Кельбаджарского района подверглись обстрелу со стороны ВС Армении. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства обороны Азербайджана.

Обстрелы были совершены в 16:00 с позиций, расположенных территории сел Йухары Шорджа и Зеркенд Басаркечарского района, из снайперских винтовок, автоматов и пулеметов.

В ведомстве отметили, что ответным огнем противная сторона была подавлена. Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.

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Вестник Кавказа

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