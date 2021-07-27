Власти сообщили о серьезной эпидситуации по гепатиту в Армении

В Армении сложилась серьезная эпидемическая ситуация по вирусному гепатиту, сообщила накануне Международного дня борьбы с этой болезнью заведующая управлением эпидемиологии инфекционных и неинфекционных заболеваний Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Ромела Абовян.

Она напомнила, что гепатит часто не дает о себе знать, так как протекает без симптомов.

"Люди не знаю о своей болезни, не обращаются к врачу. А болезнь в лучшем случае обнаруживают через 15-20 лет, когда начинаются осложнения, у человека развивается цирроз печени или предраковое состояние", - приводит слова Абовян Sputnik Армения.

Заведующая уточнила, что за последние пять лет в Армении сокращается количество заражений острым гепатитом B и C: показатели заболеваемости гепатитом C упали в 9 раз, а гепатитом B - в 6 раз.

В прошлом году, по ее словам, было выявлено 1244 случая гепатита, 85% заболевших не знали об этом.

Напомним, вирусный гепатит С излечим, но против него не существует вакцины. Гепатит В, напротив, считается "управляемым" заболеванием: против него есть вакцина, но он не лечится окончательно.