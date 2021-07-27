В Ингушетии задержали подозреваемого в похищении человека 27 лет назад

Полиция задержала жителя Ингушетии, который похитил человека в Ставропольском крае в 1994 году, сообщает пресс-служба ГУ МВД по СКФО.

"Установлено, что в октябре 1994 года члены группировки похитили жителя Кисловодска и требовали у его отца выкуп в 100 млн рублей, угрожая убить сына", - сказано в сообщении.

Отец передал деньги бандитам, сын был возвращен.

Задержанный находился в федеральном розыске 27 лет. Отмечается, что мужчина был членом межрегиональной организованной группы, которая занималась похищением людей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 126 УК РФ ("похищение человека").