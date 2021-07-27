Москва и Баку подписали контракт о сезонных поставках газа

Россия и Азербайджан будут сотрудничать в сфере сезонного обмена природным газом, сообщает пресс-служба ОАО "Азерконтракт".

"Соответствующий контракт подписан между госкомпанией "Азерконтракт" и группой "Газпром". Срок действия соглашения - до 2023 года. Договор предусматривает поставки газа из Азербайджана в Россию в летний сезон, и аналогичных объемов газа из России в Азербайджан в зимний сезон", - сказано в сообщении.

В компании отметили, что объемы поставок газа будут зависеть от уровня его добычи и потребления в Азербайджане летом.

"Техническую реализацию соглашения по приему и отправки соответствующих объемов газа с азербайджанской стороны будет осуществлять компания SOCAR", - добавили в пресс-службе.