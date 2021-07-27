В России может появиться еще один праздник в ноябре

Минпромторг РФ выступил с предложением создать в России новый праздник - День качества.

"В целях поддержки и развития деятельности, направленной на повышение качества продукции и услуг, постановляю: установить День качества и отмечать его во второй четверг ноября", - говорится в проекте соответствующего указа президента на портале regulation.gov.ru.

В ведомстве пояснили, что проект разработан в соответствии с правилами установления в России памятных дней. Там считают, что праздник необходим "в связи с масштабными задачами, стоящими перед страной, и важностью развития конкуренции, как одного из ключевых направлений государственного курса РФ". Также в Минпромторге полагают, что это "будет являться важным информационным поводом для формирования идеологии качества среди органов государственной власти, предприятий и общественности".

Во второй четверг ноября отмечается Всемирный день качества.