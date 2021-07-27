Афганистан для "чайников". Часть 1: Кто такие афганцы?

Название Афганистан состоит из двух слов. "Афган" с тюркских языков переводится как "ушедший" или "скрывшийся". А "стан" – это "страна" с персидского. Получается "страна, где можно скрыться". Действительно, название оправдывает это место. Афганистан на 80 процентов состоит из гор. Такая география была весьма удобна для племен, в разные периоды истории пытавшихся скрыться от различных завоевателей, в том числе от Чингисхана и Тамерлана. В некоторых источниках, например в "Энциклопедии Ираника", афганцы приравниваются к этнической группе пуштуны. Однако на территории страны проживают свыше 20 этнических групп.

Пуштуны – оплот Талибана

Говоря "афганец", мы подразумеваем жителя Исламской Республики Афганистан. При этом надо учесть, что страна населена различными этническими группами. В Афганистане нет доминирующего этноса. Самый многочисленный из них – пуштуны. Это ираноязычный народ, исповедующий ислам суннитского толка. Пуштуны - самый крупный в мире народ, живущий родоплеменным строем. Они говорят на одном из восточно-иранских языков – пушту. Отношения в обществе регулируются на основе не только ислама, но и древнейшего кодекса пуштунов – Пуштунвалай (свод неписанных законов). Пуштуны, хотя и самый многочисленный этнос Афганистана, но составляют меньше половины – около 42% населения страны. Они проживают на юге и юго-востоке страны (граница с Пакистаном).

Главные города расселения – Кандагар, Джалилабад и Кабул. Любопытно, что основная часть пуштунов, которых всего в мире насчитывается 42 млн, проживает не в Афганистане (13 млн), а в соседнем Пакистане (28 млн). Воюющее за господство в Афганистане движение "Талибан" (запрещено в РФ) делает ставку именно на пуштунов. Во время советского вторжения в Пакистан бежали миллионы беженцев. Именно они при финансовой поддержке Исламабада и составили основу Талибана. Пакистан пытается использовать талибов для получения влияния над соседней страной, однако талибы порой создают проблемы и для самого Исламабада. С 2001 года, когда США свергли режим талибов в Афганистане, их оплотом стала пакистанская провинция Вазиристан. С 2003 по 2007 годы, пока ВС Пакистана не провели масштабную операцию, реальной властью в провинции обладали талибы. Преобладание пуштунов в этническом составе Афганистана учли и американские интервенты. Первым президентом правительства в Кабуле после операции "Несокрушимая свобода" стал пуштун Хамид Карзай. Его преемник, ныне действующий президент Ашраф Гани, которого угрожают скинуть наступающие по всем фронтам повстанцы-талибы, - тоже пуштун. Из их числа и лидер моджахедов Гульбеддин Хекматияр, занимавший после падения режима Наджибуллы и до прихода к власти талибов в 1996 году пост премьер-министра Афганистана.

Таджиков больше, чем в Таджикистане

Вторая этническая группа Афганистана – таджики – не сильно-то и уступает пуштунам.

По разным оценкам, они составляют от 27 до 39% населения страны. В Афганистане (10-14 млн) таджиков проживает больше, чем в самом Таджикистане (9 млн). Таджики живут в основном в северо-восточных, северных и западных районах Афганистана – Кабул, Герат, Балх, Бадахшан. Из 34 провинций таджики составляют большинство в 15. В Герате, Балхе и Бадахшане их больше 70%, а в провинции Панджшер – 100%. В Кабуле таджики составляют половину населения. К слову, один из главных участников политических событий конца 20 века – вторжения СССР в Афганистан (1979-1989 гг.) Ахмад Шах Масуд – этнический таджик. Советские войска предпринимали против него девять безуспешных операций, после чего он получил прозвище "Пандшерский лев". Большинство афганских таджиков – сунниты, в меньшей степени – шииты.

В период последних обострений в Афганистане, начавшихся после вывода американских войск с 1 мая 2021 года, на территорию Таджикистана сотнями бегут военные правительственной армии в Кабуле. Таджикистан вместе с Россией и Узбекистаном проводят военные учения, чтобы защитить свои границы от возможного распространения конфликта, оружия и боевиков из соседней страны.

Потомки Чингисхана

Третья по численности этническая группа Афганистана – хазарейцы. Это народность монголоидного типа насчитывает около 2-3 млн человек. Его название восходит к слову "хезар" (тысяча), что свидетельствует об их связях с воинами Чингисхана, завоевавшими Афганистан в 1221-1223 годах. По версиям авторитетных историков (Л. Темирханов), хазарейцы – смесь монгольских, тюркских и персоязычных племен. Они ведут кочевой или полукочевой образ жизни и живут в юртах. Выдающиеся скулы говорят о монгольских корнях, а язык – хазарейское наречие – культурно сближает их с таджиками. Хазарейцы проживают в центральных провинциях Афганистана, исповедуют шиизм.

Тюркоязычная диаспора

В положении меньшинства в Афганистане находятся также узбеки (3 млн) и туркмены (1 млн). Узбеки и туркмены – тюркоязычные народы, исповедующие суннизм. Они проживают, в основном, в северных провинциях Афганистана, граничащих с Туркменией и Узбекистаном. Эти народы занимаются преимущественно сельским хозяйством, скотоводством и ковроткачеством. Этнический узбек Абдул-Рашид Дустум считается сейчас одной из самых влиятельных политических фигур в Афганистане. В период коммунистической власти он воевал на стороне правительства Наджибуллы против моджахедов, затем переметнулся на их сторону. После воцарения талибов бежал в Турцию, но вернулся, чтобы принять участие в операции США против Талибана в качестве одно из командиров "Северного альянса". Дустум – вице-президент Афганистана, в июне 2020 года получил звание маршала. Из тюркских народов можно отметить также киргизов, обитающих в северо-восточных районах. Они составляют лишь 1% от населения страны.

Белуджи, чараймаки и нуристанцы

Следующая по численности после узбеков этническая группа – чараймаки. Их еще называют аймаками. Понятие "аймак" восходит к тюрко-монгольским языкам. Первое упоминание о них встречается в мемуарах завоевателя Индии Бабура. Говорят чараймаки на персидском языке. Они составляют примерно 5% от населения республики. Ведут полукочевой образ жизни и проживают в западных провинциях.

По одному проценту (по 0,5 млн) от всего населения Афганистана приходится на долю белуджей и нуристанцев. Белуджи – ираноязычная этническая группа, в большинстве своем исповедующая ислам суннитского и ханафитского толка. Ведут кочевой образ жизни. Про белуджей важно знать потому, что они компактно проживают также на территории Пакистана и Ирана. Основная их часть живет в Пакистане – 6,2 млн, около 2-3 миллионов – в Иране. С 1948 года белуджи борются за свою независимость и создание государства Белуджистан. В Иране фактором их идентичности служит религия – суннизм в противовес шиитам, а в Пакистане – иранское происхождение. Пакистан не раз обвинял спецслужбы Индии в поддержке Освободительной армии Белуджистана, а Иран винил США в связях с экстремистской структурой Джундалла. Обе организации борются за независимость белуджей.

Нуристанцы – самая древняя ветвь индоевропейцев в Афганистане, к которым относятся также пуштуны, таджики и чараймаки. Сами по себе нуристаны представляют группу племен, говорящих на языках кати, ашкун, вайгали, прасун и трегами. Основная зона расселения – северо-восток Афганистана. Эти высокогорные районы в долине трех рек так и называются Нуристан. До конца XIX века регион называли "Кафиристан" (страна неверных), а жителей – кафирами. Такое название придумали мусульмане соседних районов в период войн Тамерлана против немусульман в период его завоеваний в Индии. Вплоть до покорения региона афганским эмиром Абдуррахман-ханом в 1896 г. жители Нуристана оставались язычниками, и даже после часть из них все равно осталась при своей религии.

Как видно, Афганистан – довольно пестро населенная многонациональная страна. Наряду с большим количеством соседей, преследующими собственные интересы, это одна из причин того, почему страна пребывает в состоянии перманентного хаоса.