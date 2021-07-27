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Российский посол подчеркнул "весомую роль" Узбекистана в установлении мира в Афганистане

Российский посол подчеркнул &quot;весомую роль&quot; Узбекистана в установлении мира в Афганистане

Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев провел встречу с послом России в республике Олегом Мальгиновым, такое сообщение распространила пресс-служба МИД РУз.

В нем говорится, что дипломаты обстоятельно обменялись мнениями относительно текущей ситуации в Афганистане и усилий мирового сообщества, а также России и Узбекистана по расширению сотрудничества в афганском направлении.

"Посол России особо подчеркнул весомую роль Узбекистана в установлении долгосрочного и устойчивого мира в Афганистане, а также вовлечении страны в региональные интеграционные процессы", - пояснили в министерстве.

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Вестник Кавказа

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