В Ростовской области на этой неделе откроют новый ковидный госпиталь

На базе Ростовской клинической больницы к 1 августа развернут ковид-госпиталь на 120 коек, сообщил министр здравоохранения региона Юрий Кобзев.

"Сейчас все пациенты больницы выписаны, кислород закупается, медперсонал формируется. К 1 августа планируем выйти на плановую работу", - сказал Кобзев на заседании оперативного штаба.

Новый госпиталь открывается в связи с тем, что в действующих госпиталях заняты более 90% коек. В Ростовской области планируется сформировать запас коек в количестве не менее 250-300 единиц, уточнил он.