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Азербайджан, Турция и Пакистан подписали Бакинскую декларацию

Азербайджан, Турция и Пакистан подписали Бакинскую декларацию

Спикеры парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана сегодня подписали Бакинскую декларацию.

Подписи под документом поставили председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп и председатель Национальной ассамблеи Пакистана Асад Гейсар.

Сахиба Гафарова подчеркнула, что Бакинская декларация внесет вклад в укрепление стратегических связей между тремя странами.

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Вестник Кавказа

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