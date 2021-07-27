Азербайджан, Турция и Пакистан подписали Бакинскую декларацию
Спикеры парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана сегодня подписали Бакинскую декларацию.
Подписи под документом поставили председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп и председатель Национальной ассамблеи Пакистана Асад Гейсар.
Сахиба Гафарова подчеркнула, что Бакинская декларация внесет вклад в укрепление стратегических связей между тремя странами.
Вестник Кавказа
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