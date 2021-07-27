Врач рассказала, что полезнее, арбуз или дыня

Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала о том, как по составу отличаются дыня и арбуз, и какое из лакомств полезнее, пишет РИА Новости.

В 100 г дыни содержится 35 килокалорий, в таком же количестве арбуза - 25. "Дыня более сытная: в ней выше количество пищевых волокон - клетчатки, важной для стабильной работы кишечника. В частности, клетчатка очищает организм и стабилизирует холестерин. В ста граммах дыни около 0,9 грамма пищевых волокон, в то время как в арбузе - примерно 0,4 грамма", - сообщила диетолог.

Кроме того, в дыне содержится значительно больше витамина С - всего 200г дыни обеспечит дневную потребность в аскорбиновой кислоте, важной для кожи и иммунитета.

"Арбуз содержит ликопин - вещество, обеспечивающее ему красную окраску. Это антиоксидант, снижающий риск развития атеросклероза и сердечных заболеваний. Есть исследования, которые говорят о том, что употребление ликопина снижает депрессию, тревожность и даже уменьшает боли в суставах", - отметила Кораблева.

И арбуз, и дыня богаты магнием, калием, марганцев, однозначно сказать, какой из бахчевых полезнее, нельзя.

Врач напомнила, что есть фрукты нужно в меру, так как арбуз обладает мочегонным эффектом, а дыня - слабительным. Одна порция не должна превышать 200г, тогда польза для здоровья будет максимальной.