Штангистка из Туркменистана завоевала первую олимпийскую медаль в истории страны

Тяжелоатлетка Полина Гурьева завоевала для Туркменистана первую медаль Олимпийских игр в истории страны.

В Токио спортсменка заняла второе место в весовой категории до 59 кг, показав результат 217 кг (121 в толчке и 96 в рывке).

После соревнований 21-летняя штангистка призналась, что находится в состоянии шока. Она поблагодарила своего тренера, благодаря которому она и стала серебряным призером. "Два года назад я даже не думала об этом. Мой тренер дал мне надежду, он руководил мной, он мотивировал меня и подталкивал к победе", - приводит слова Гурьевой сайт ОИ-2020.

Чемпионом в этой дисциплине стала Го Синчжунь из Тайваня с результатом 236 кг (103+133). "Бронзу" получила представительница Японии Микико Андо с результатом 214 кг (94+120).

Напомним, спортсмены из Туркменистана выступают на Олимпийских играх с 1996 года.