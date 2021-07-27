Путин: рост инфляции связан с быстрым восстановлением секторов российской экономики

Президент России Владимир Путин отметил, что быстрое восстановление ключевых секторов экономики страны сопровождается ростом инфляции, на что соответствующим образом реагирует ЦБ.

"В нашей стране довольно быстрое восстановление ключевых секторов национальной экономики, рынка труда, как и за рубежом <...> также сопровождается ростом инфляции, которая пусть не столь значительна, но все же выходит за наши целевые ориентиры", - сказал президент на совещании по экономическим вопросам во вторник, пишет ТАСС.

Он добавил, что здесь значение имеют разные факторы - и внутренние, и внешние. "Правительство и Центральный банк реагируют соответствующим образом как на уровне макроэкономических действий, так и отраслевого регулирования", - заметил Путин.

По словам президента, "важно, чтобы все предпринимаемые шаги были скоординированы, выверены и сбалансированы".