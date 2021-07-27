В регионах Казахстана усилят ковидный карантин

В Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Атырауской и Карагандинской областях усилят коронавирусные ограничения. Об этом стало известно после заседания межведомственной комиссии под руководством замглавы правительства Казахстана Ералы Тугжанова.

Вице-премьер поручил обеспечить регионы с тяжелой коронавирусной ситуацией необходимыми медицинскими изделиями.

Отмечается, что межведомственная комиссия усилит карантин в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Караганде, на которые приходится 65% суточной заболеваемости и 55% суточной летальности по республике.

Подчеркивается, что в перечисленных городах со 2 августа будет приостановлена работа всех предприятий и организаций, которые не участвуют в проекте Ashyq. Исключения составляют центральные госорганы, акиматы, правоохранительные органы, организации здравоохранения, СМИ, продуктовые магазины, аптеки и организации жизнеобеспечения, сообщает "Спутник-Казахстан".

Также в городах вводится запрет на проведение массовых мероприятий, 80% сотрудников госорганов, национальных компаний и иных организаций будут переведены на удаленную работу перевод на дистанционную работу 80% сотрудников (за исключением привитых и переболевших в течение последних 3 месяцев).

Комиссия рекомендует акиматам Акмолинской, Алматинской, Карагандинской областей усилить карантин в приграничных с Нур-Султаном, Алматы, Шымкентом и Карагандой районах. Главам регионов необходимо принять все меры по введению и соблюдению ограничений.