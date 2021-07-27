В Тбилиси с 1 августа расширят зону платных парковок

С 1 августа в Тбилиси еще 1 283 парковочных места станут платными.

Согласно информации на сайте мэрии города, система зонально-почасовой парковки заработает в районах Глдани, Самгори и Сабуртало, а также возле Вокзальной площади.

В Сабуртало появится больше всего - почти 750 платных парковочных месте, у Вокзальной площади плату будут брать на 286 местах - возле Дезертирского рынка, на улицах Абастуманской, Монаха Тевдоре и Цабадзе. Более сотни парковочных мест оборудовали у станций метро "Театр Ахаметели" и "Варкетили".

Отмечается, что право на бесплатную парковку двух транспортных средства имеют граждане, проживающие в радиусе 100 метров от парковочного места, также парковка бесплатна для владельцев недвижимости в этом районе, владельцев электромобилей и лиц с ограниченными физическими возможностями.