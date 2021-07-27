Сапер ANAMA подорвался на мине в Джебраильском районе

Сотрудник ANAMA (Агентства по разминированию Азербайджана) подорвался на противопехотной мине на территории села Медили освобожденного Джебраильского района, такое сообщение опубликовано на сайте Генеральной прокуратуры АР.

ЧП случилось сегодня. Пострадавший был командирован на деоккупированные земли с целью разминирования. Он получил множественные телесные травмы.

Сотрудники прокуратуры прибыли на место инцидента и осмотрели его, назначена судмедэкспертиза и другие процедуры, предусмотренные в рамках процессуальных норм.

Прокуратура Джебраильского района ведет разбирательство.