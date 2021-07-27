Дарья Чижова: ситуация в Афганистане носит устрашающий для стран-соседей характер

Текущее положение дел в Афганистане, где правительственные войска ведут борьбу с запрещенным в России движением "Талибан", несет серьезные угрозы для соседних государств. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказала директор Информационно-аналитического центра МГУ Дарья Чижова.

"Ситуация с наступлением движения "Талибан" на территории Афганистана носит устрашающий характер для стран-соседей. Сейчас в экспертном сообществе ведется большая дискуссия относительно того, насколько движение "Талибан" опасно для Центральной Азии. На мой взгляд, сейчас предпосылок к тому, что талибы, как организованная структура, запрещенная на территории РФ, перейдут на территорию стран Центральной Азии, нет. Самая основная опасность, которая исходит от движения "Талибан", - это поддержка тех радикальных идей, которые могут лечь на население стран Центральной Азии, особенно на радикально настроенные локальные сообщества внутри этих стран", - предупредила она.

"Сейчас задачи талибов - решить вопросы внутри самой страны, захватить как можно больше уездов, закрепиться в отдельных провинциях и каким-то образом институализироваться для решения собственных задач. Поэтому военной угрозы для стран Центральной Азии в настоящий момент нет. Однако есть угроза радикализации населения и в принципе превращения движения "Талибан", точнее, их идей, в своеобразную франшизу. Ситуация обостряется за счет не только вывода американских войск с территории Афганистана, но и в целом эскалации напряженности всего региона внутри Юго-Восточной Азии", - отметила Дарья Чижова.

Говоря о том, какие меры предпринимают в сложившейся обстановке Россия и страны Центральной Азии, она напомнила, что, если говорить о военной безопасности, в Таджикистане размещена 201-я российская военная база, в данный момент готовятся совместные трехсторонние учения России, Таджикистана и Узбекистана, в боеготовность приведены национальные армии, недавно состоялся парад ВС Таджикистана вдоль границы с Афганистаном, в Узбекистане объявлена мобилизация и смотр войск.

"Если говорить о борьбе с радикализацией населения, то соответствующая планомерная работа ведется уже десятилетиями, в странах Центральной Азии, в Таджикистане и Узбекистане, работа с религиозными группами в плане отслеживания радикализации поставлена на серьезный поток. И здесь самым важным инструментом могут быть социальные сети, потому что "Талибан", помимо непосредственных активных боевых действий, также очень активно работает в социальных сетях и распространяют информацию через свои каналы. Поэтому именно социальные сети могут стать взрывоопасной площадкой, на которую нужно обращать внимание и с которой с которой должна вестись интенсивная работа. Именно в этой области, на мой взгляд, могло бы идти наиболее эффективное сотрудничество между Россией и странами Центральной Азии: у нас есть инструменты работы в информационной среде, в том числе через отслеживание как раз определенных фраз, слов или понятий, которые могут выявить радикально настроенного персонажа", - заключила эксперт.