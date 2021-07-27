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В Анапе проверили дайвинг-клуб после гибели туриста

В Анапе проверили дайвинг-клуб после гибели туриста

Под Анапой в станице Благовещенской в июле погиб турист во время подводного плавания с аквалангом. Прокуратура проверила дайвинг-клуб, возбуждено уголовное дело.

Оказалось, что работа дайвинг-клуба «Звезда» была организована с существенными нарушениями, были нарушены требования безопасности оборудования и подводного снаряжения, инструкции по эксплуатации и необходимых документов не оказалось. Также в клубе не проводили обслуживание и анализ состава дыхательной газовой смеси, не дезинфицировали подводное снаряжение.

Договоры с туристами не заключались, прейскурант отсутствовал, стоимость услуг сообщалась в устной форме.

У компании не заключен договор водопользования, а используемые на пляже сооружения возведены без разрешительной документации. Возбуждено уголовное дело статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, если они повлекли по неосторожности смерть человека».

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