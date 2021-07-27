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Новые случаи ковид-штамма "дельта плюс" выявили в Грузии

Новые случаи ковид-штамма &quot;дельта плюс&quot; выявили в Грузии

Два случая нового коронавирусного штамма "дельта плюс" выявлены в Грузии, заявил гендиректор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Отмечается, что в настоящее время в Грузии 50% инфицированных заражены индийским штаммом. Первые случаи в Грузии были зафиксированы 27 мая. Штамм был подтвержден у пяти человек. Которые прибыли в Грузию после возвращения из одной из стран Ближнего Востока, сообщает "Спутник-Грузия".

Впервые о штамме "дельта плюс" сообщило государственное агентство здравоохранения Великобритании Public Health England в июне текущего года. Исследования показали, что в Индии им заражались еще с конца апреля.

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Вестник Кавказа

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