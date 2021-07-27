Наводнение в Абхазии подтопило 350 домов, эвакуированы жители

Минувшей ночью в Абхазии прошли сильные ливни, нарушено электроснабжение, подтоплены дома, часть жителей эвакуирована.

"Мощный грозовой фронт, прошедший ночью над территорией республики, привел к повышению уровня рек и подтоплениям", - уточнили в пресс-службе МЧС Абхазии.

Основной удар стихия пришелся на Гудаутский район.

"Уровень местных рек поднялся почти до двух метров. Затопило не менее 350 домов, в некоторых местах пришлось эвакуировать жителей", - сообщили в МЧС.

В районе работают семь единиц техники, 45 человек личного состава городской пожарно-спасательной части, поисково-спасательные отряды городов Гагра и Сухум.

В Сухуме подтопило около 30 домов. Из берегов вышла река Тоумыш, это затруднило движение по республиканской автотрассе, подтоплены дома в селах Очамчырского района.