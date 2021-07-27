Чечня вводит обязательную вакцинацию для 90% сотрудников отдельных сфер

Власти Чечни на фоне растущей заболеваемости коронавирусом в регионе приняли решение ввели обязательную вакцинацию для части сотрудников.

Согласно постановлению регионального Роспотребнадзора, до 25 августа второй дозой вакцины от коронавируса должно быть привито "не менее 90% от общей численности работников, сотрудников - государственным гражданским служащим, работникам здравоохранения, образовательных организаций, организаций общепита, работникам санаторно-курортных организаций, работникам, оказывающим гостиничные услуги, работникам пассажирского транспорта, салонов красоты, работникам СМИ".

Всего в Чечне вакцинацию прошли более 563 тыс человек. По темпам вакцинации Чечня занимает третье место среди российских регионов. Рамзан Кадыров заявил накануне о плане привить не 60%, а 100% взрослого населения.