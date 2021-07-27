Главная » Новости

В Кремле связали низкие темпы вакцинации и невозможность победить COVID-19

В Кремле связали низкие темпы вакцинации и невозможность победить COVID-19

В России пока не удается справиться с распространением коронавируса так как иммунизацию прошло недостаточное число граждан, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Скажем так, не столь высокие темпы вакцинации являются причиной того, что мы пока не можем справиться с распространением ковида. Только вакцинация и только вакцинирование определенного количества граждан позволит нам обуздать эту заразу", - заявил он во вторник.

Напомним, более 30 регионов России ввели обязательную вакцинацию для части сотрудников, а также для студентов.

1250 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!