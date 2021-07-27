В Адыгее задержали подозреваемых в убийстве двух иностранцев

Сотрудники МВД задержали предполагаемых убийц двух иностранных граждан, которые занимались в Адыгее сельским хозяйством. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

"По версии следствия, в ночь с 21 на 22 июля текущего года злоумышленники прибыли на территорию тепличного хозяйства в пригороде Майкопа с целью хищения денег у его руководителя. После совершения убийства хозяев подозреваемые похитили около 4 млн рублей и попытались скрыться за пределами РФ. Все четверо фигурантов задержаны в порядке статьи 91 УПК России и водворены в изолятор временного содержания", - сказано в сообщении.

Отмечается, что подозреваемыми в убийстве являются четверо граждан одной из стран ближнего зарубежья, которые временно работали в России. Мужчин признали виновными по части 2 статьи 105 УК РФ ("убийство"). Обвиняемые заключены под стражу.