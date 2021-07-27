Алексей Дзермант: Беларусь и Азербайджан объединяет не только нефть, но и стремление к развитию

Азербайджан протянул руку помощи Белоруссии, несмотря на противодействие Запада. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с послом Азербайджана в Белоруссии Латифом Гандиловым. Президент привёл конкретный пример: Азербайджан поставил Белоруссии необходимую для экономики нефть.

Минский политический аналитик Алексей Дзермант в беседе с "Вестником Кавказа" уточнил, что поставки азербайджанских углеводородов в Белоруссию имеют устойчивый характер, но в Минске хорошо помнят, как Баку подставил своё плечо в тяжёлый момент, выделив нефть и кредиты в прошлом году. Тогда кризис в экономике Белоруссии породили сложные переговоры с поставщиками нефти из России.