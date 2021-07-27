Казахстан и Узбекистан свяжет новый рейс

С 29 июля Казахстан и Узбекистан свяжет новый авиарейс, запускается маршрут Актобе - Нукус.

Самолеты по данному маршруту будут летать два раза в неделю. Всего в настоящее время между Казахстаном и Узбекистаном выполняются 32 рейса в неделю, сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана Аскара Мамина.

Решение о новом рейсе было принято на встрече Аскара Мамина с министром транспорта Узбекистана Илхомом Махкамовым.

Также стороны обсудили планы по строительству новой железнодорожной линии "Дарбаза - Махтаарал" и высокоскоростной магистрали "Туркестан - Шымкент - Ташкент".