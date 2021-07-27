Российские НПФ скопили рекордные 3 трлн рублей

Пенсионные накопления в негосударственных пенсионных фондах на конец первого полугодия увеличились до рекордных 3 трлн рублей, об этом сообщает "Ъ", основываясь на оперативных данных фондов.

В то же время, уточняет издание, количество клиентов НПФ постепенно сокращается, и к 30 июня - впервые с начала 2019 года - оно опустилось ниже 37 млн, уменьшившись за второй квартал на 55,7 тыс.

Пенсионные накопления россиян, хранящих свои средства в ПФР (ими управляют либо частные управляющие компании, либо государственная ВЭБ.РФ), на конец второго квартала оказались чуть выше 2 трлн рублей.

Число застрахованных лиц, пенсионные накопления которых поступают в ПФР, по оценке издания, составляет более 38 млн человек.

В общей сложности порядка 75 млн граждан РФ на конец первого полугодия имели 5 трлн рублей пенсионных накоплений.

Кроме того, по данным издания, если ранее НПФ были основным направлением притока застрахованных и их пенсионных накоплений, то в последнее время ситуация меняется, и в прошлом году НПФ зафиксировали нетто-отток клиентов, а ПФР, напротив, увеличил количество застрахованных лиц. Прирост пенсионных накоплений происходит благодаря инвестиционному доходу: пока он перекрывает оттоки средств.