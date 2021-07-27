В Грузии ужесточают ограничения и призывают вакцинироваться

Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе отметил, что в стране резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация, за минувшие сутки выявили 3 666 новых случаев коронавируса, что больше, чем было на пике третьей волны.

В последнее время темпы вакцинации возросли, ежедневно прививку делают около 14 тыс человек, самая популярная вакцина - Pfizer, следом идут Sinopharm, AstraZeneca и в конце Sinovac.

Гамкрелидзе заявил, что вводится запрет на проведением многолюдных мероприятий, в том числе свадеб, поминок, вечеринок. "Если все будем выполнять все рекомендации, не будем ходить на свадьбы, участвовать в больших мероприятиях, отмечать окончание университета или школы большими собраниями, откажемся от похода на музыкальные фестивали, где собирается десять тысяч человек… тогда не будет столько случаев", – уверен он.

Гамкрелидзе напомнил, что маски нужно носить на открытых людных пространствах, в предвыборный период маски будут обязательны в общественных местах.

По мнению главного эпидемиолога Грузии, обязательно нужно ввести дополнительный контроль на границе.

Гостиницам рекомендовано выделить достаточные помещения для изоляции инфицированных.

"Что касается вопроса, собираемся ли мы ввести строгий локдаун, то на этом этапе координационный совет не рассматривает строгого локдауна. Рассматривает максимальное исполнение тех ограничений, которые сегодня действуют", – подчеркнул Гамкрелидзе.