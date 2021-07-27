В результате массового отравления в Алматы погиб один человек

Массовое отравление произошло в центре социальных услуг "Демеу" в Алматы, есть погибший, сообщает "Мой город".

Данную информацию уже подтвердили в департаменте санэпидконтроля города.

"24 июля текущего года скончался пациент, который ранее был дважды оперирован. В анамнезе – хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и почек. Причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы", - цитирует издание начальника ДСЭК Садвакаса Байгабулова.

Отмечается, что 63 человека обратились с жалобами на жидкий стул.

Глава ДСЭК подчеркнул, что состояние пациентов заметно улучшилось после назначенного им симптоматического лечения.