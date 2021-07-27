Казахстанские коммунальщики пригрозили оставить Жанаозен без света (ВИДЕО)

Сотрудники предприятия "Озенэнергосервис" в казахстанском Жанаозене устроили забастовку, выдвинув свои требования к местным властям.

Видеообращение работников энергосервиса появилось в Сети, сообщает Lada.kz.

Они выступили с требованиями двукратного повышения ежемесячной заработной платы, начисления отпускных в размере двух окладов, выплат 13-й зарплаты и пенсионных отчислений, а также ежегодной премии в профессиональный праздник энергетиков.

Участники акции заявили, что, если их требования не будут выполнены, Жанаозен останется без света, - передает Sputnik Казахстан.

Впрочем, жизненно важных объектов, таких как поликлиника, скорая помощь и родильный дом, эти меры не коснутся, - заверили бастующие.