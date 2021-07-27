Казахстанские коммунальщики пригрозили оставить Жанаозен без света (ВИДЕО)
Сотрудники предприятия "Озенэнергосервис" в казахстанском Жанаозене устроили забастовку, выдвинув свои требования к местным властям.
Видеообращение работников энергосервиса появилось в Сети, сообщает Lada.kz.
Они выступили с требованиями двукратного повышения ежемесячной заработной платы, начисления отпускных в размере двух окладов, выплат 13-й зарплаты и пенсионных отчислений, а также ежегодной премии в профессиональный праздник энергетиков.
Участники акции заявили, что, если их требования не будут выполнены, Жанаозен останется без света, - передает Sputnik Казахстан.
Впрочем, жизненно важных объектов, таких как поликлиника, скорая помощь и родильный дом, эти меры не коснутся, - заверили бастующие.
Вестник Кавказа
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