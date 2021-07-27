Антирекорд по коронавирусу зафиксирован в олимпийском Токио

В Токио выявили почти три тыс новых случаев заражения COVID-19, сообщает газета The Japan Times со ссылкой на региональные власти.

В издании отметили, что это рекордно высокий суточный прирост с 7 января текущего года. Подчеркивается, что тогда в столице Японии было зафиксировано 2,5 тыс случаев.

Стоит добавить, что днем ранее в городе зарегистрировали около 1,4 тыс случаев заражения инфекцией.

Напомним, что именно в Токио с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры.