В Петербурге могут открыть шесть новых станций метро

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что при наличие дополнительных инвестиций, в городе к 2024 году может стать на шесть станций метро больше.

"При дополнительных инвестициях появляются возможности открыть в 2024 году на территории Санкт-Петербурга шесть станций (объем финансирования порядка 130 млрд рублей)", - уточнил он, пишет РИА Новости.

Кроме того, по словам Беглова, есть возможность открыть одну станцию метро за чертой города - в Кудрово, на это потребуется 31 млрд рублей.