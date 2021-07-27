Турция построит для Украины два военных корвета

Киев и Анкара заключили рамочное соглашение о строительстве двух корветов класса Ada для украинских Вооруженных сил, - сообщил "Украинский милитарный портал".

"Украина подписала с Турцией рамочное соглашение о строительстве двух корветов класса Ada для потребностей ВМС ВС Украины", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

На финансирование проекта в текущем году Украиной предусмотрено 3,8 млрд гривен ($140,7 млн), стороны уже приступили к подготовительным работам.

Первое судно будет построено до конца 2023 года, - заявил ранее президент Украины Владимир Зеленский.