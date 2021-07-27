В России выявили 23 тыс новых случаев заражения COVID-19

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили 23 тыс случаев заболевания - минимум с 30 июня.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 23 032 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 129 (9,3%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 2 623 (минимум с 31 мая), в Московской области - 1 973, в Санкт-Петербурге - 1 923. В Крыму 371 новых случаев заболевания, в Ставропольском крае - 310, в Краснодарском крае - 260, в Дагестане - 204, в Чечне - 127, в Кабардино-Балкарии - 85, в Северной Осетии - 62, в Карачаево-Черкесии- 56, в Ингушетии - 53, в Адыгее - 53.

Суточный прирост составил 0,37%, общее число инфицированных в России достигло 6 172 812 человек.

Выписаны по выздоровлении за сутки 20 116 человек, за весь период - 5 526 950 человек.

Умерли за сутки 779 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 155 380 человек.