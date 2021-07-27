LinkedIn стала недоступна в Казахстане

Соцсеть профессиональных контактов LinkedIn была заблокирована в Казахстане, об этом рассказали в пресс-службе Мининформации и общественного развития.

"В ходе мониторинга на интернет-ресурсе LinkedIn был выявлен ряд нарушений законодательства, связанных с рекламой интернет-казино и созданием фейковых аккаунтов от имени реальных людей, не являющихся их владельцами", - цитирует его РИА Новости.

В министерстве обратили внимание, что такие действия противоречат и внутренним правилам самой Linkedin.

МИОР потребовало от администрации сайта устранить нарушения и удалить эти материалы, но никаких мер она не приняла, поэтому доступ к указанному интернет-ресурсу был ограничен.

В ведомстве заверили, что разблокируют соцсеть сразу после устранения нарушений.