Евросоюз достиг цели по вакцинации населения от COVID-19

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС уже удалось достичь ранее поставленной цели по вакцинации от коронавируса.

"Наша цель состояла в том, чтобы защитить 70% взрослого населения Европейского союза с помощью хотя бы одной вакцинации в июле. Сегодня мы достигли этой цели", - констатировала глава ЕК.

Полностью вакцинированы в ЕС 57% взрослого населения.

При этом, ВОЗ отмечает что темпы заболеваемости коронавирусом стремительно растут в последние недели в нескольких странах Европы.