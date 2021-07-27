Крымский вандал ответит за разрисованную им ливадийскую горгулью

Крымские полицейские задержали жителя Ялты, разрисовавшего горгулью в Ливадийском дворце на юге Крыма, возбуждено уголовное дело, - сообщила пресс-служба МВД по республике.

"Вандал в возрасте 33 года разрисовал архитектурно-художественную композицию "Колодец с горгульей", входящую в предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения "Комплекс сооружений дворца", 1910-1911 года, с помощью аэрозольного баллончика с краской, продемонстрировав свое неодобрение дизайну архитектурного творения", - говорится в пресс-релизе, передает "Интерфакс".

Задержанный уже дал признательные показания и написал явку с повинной, теперь ему грозит от 40 тыс рублей штрафа до трех месяцев лишения свободы.

Напомним, Ливадийский дворец - бывшая южная резиденция российских императоров в поселке Ливадия в трех километрах от Ялты. Дворец в легком "итальянском" стиле был возведен в начале XX века.