Узбекистан поставил новый антирекорд по коронавирусу

За минувшие сутки Узбекистан установил новый антирекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане, - сообщило сегодня министерство здравоохранения страны.

"С начала пандемии в нашей стране накануне был зафиксирован самый высокий суточный показатель заражения коронавирусной инфекцией - 789 случаев заражения", - сообщил Минздрав Узбекистана в своем телеграм-канале, передает ТАСС.

Прежний наивысший показатель заражения коронавирусом был зарегистрирован в Узбекистане 1 августа прошлого года и составлял 774 случая за сутки.

Всего в стране с начала пандемии выявлены 125 784 случая заражения коронавирусом, 120 320 человек выздоровели, число умерших от болезни за это время составило 845 человек.