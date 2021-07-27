Международный форум "Армия-2021" стартует 27 августа на 26 площадках ЮВО

Международный военно-технический форум "Армия-2021" состоится на 26 площадках в 15 регионах ЮФО и СКФО, а также на военных базах РФ в Абхазии, Армении и Южной Осетии. Об этом рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

"Церемония торжественного открытия состоится под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова 27 августа", - цитирует сообщение ТАСС.

На площадках форума разместят свыше 12 тыс единиц вооружения и техники, в том числе находящихся на вооружении Росгвардии, МЧС и пограничных войск ФСБ. Более того, во время динамического показа боевых возможностей подразделений и вооружения зрители увидят современные тактические приемы ведения боевых действий, отрывки исторических сражений, в программу также входит пролет боевой авиации.

В мероприятиях форума "Армия-2021" в ЮВО будут участвовать более 40 соединений и воинских частей округа, на них приглашены представители оборонных предприятий, НИИ и учебных заведений.